Ibrahimovic, Juventus nel mirino: i suoi numeri contro i bianconeri

Zlatan Ibrahimovic mette nel mirino la Juventus. I numeri in carriera dello svedese contro i bianconeri, sua ex squadra

Zlatan Ibrahimovic chiamato questa sera a prendere sulle spalle il Milan nel fondamentale match contro la Juventus. Lo svedese però, non ha dei numeri entusiasmanti contro i bianconeri, sua ex squadra affrontata in carriera per 11 volte.

Il bilancio è di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte con 2 gol e 3 assist. Un bottino che i tifosi rossoneri sperano si possa incrementare dal match di questa sera allo Stadium, stadio dove tra l’altro Ibra non ha mai giocato.