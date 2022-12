Ibrahimovic: «Io mi sento giovane e l’importante per me è vincere». Le parole dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Milan Tv del record dell’assist più vecchio. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Un record per vecchietti, io mi sento giovane, però è bello. L’importante per me è vincere la partita, io faccio tutto per aiutare, se poi lo faccio da più vecchio va bene».