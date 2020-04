Ibrahimovic, ecco quando rientrerà a Milano: la data

Zlatan Ibrahimovic tornerà questa settimana a Milano per iniziare il proprio periodo di isolamento in vista del recupero della stagione

Com’è noto Zlatan Ibrahimovic con l’esplosione della pandemia da Covid-19 in Italia ha deciso di tornare in Svezia per stare vicino alla famiglia. Il centravanti ha continuato ad allenarsi con la squadra di cui detiene il 50% della proprietà: l’Hammarby, ma presto sarà chiamato al rientro a Milano per preparare l’eventuale ripresa della stagione in corso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, entro giovedì prossimo infatti Zlatan Ibrahimovic tornerà a Milano per iniziare il periodo di isolamento che gli permetterà poi di tornare in campo quando verrà dato il permesso alle squadre di allenarsi nei rispettivi centri sportivi.