Zlatan Ibrahimovic lancia una frecciatina velata ai suoi detrattori citando Micheal Jordan e il film-documentario “The Last dance”

Intervenuto sui propri social dopo essere rientrato in Italia, Zlatan Ibrahimovic ha parlato della serie televisiva The Last Dance dedicata ai Chicago Bulls di Micheal Jordan. Ecco le sue parole: «Bello guardare The Last Dance. Vedi cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare».

Una frase che potrebbe anche racchiudere una frecciatina velata nei confronti di chi non lo considera adatto per prendere le redini del Milan anche in futuro.