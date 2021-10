Ibrahimovic, Conceicao lo teme: «È tra i migliori giocatori del mondo»

L’allenatore del Porto Sergio Conceicao ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa

«Non lo so se giocherà o meno, quello che so è che affrontiamo una squadra non è formata soltanto da un giocatore. Ovviamente conosciamo le caratteristiche di Zlatan, è poderoso, ha qualità fisiche e tecniche fuori dalla media. Credo comunque che sia uno dei migliori giocatori al mondo».

