Ibrahimovic: «Anche senza Champions League sono il migliore»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato qualche dichiarazione ai canali ufficiali della UEFA. Le parole del campione svedese.

CHAMPIONS LEAGUE – «È un torneo fantastico. Ho segnato alcuni gol che mi sono piaciuti molto e ho avuto l’opportunità di affrontare le migliori squadre e i migliori giocatori d’Europa. Come mi sento a non averla mai vinta? In due modi: vincerla sarebbe fantastico, non vincerla non mi cambierebbe come giocatore. Vincerla non significherebbe essere un giocatore migliore, perché sono già il migliore, ed è stato dimostrato che il migliore (Ronaldo Nazario, ndr) non vince tutto»