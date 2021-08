Ibrahimovic a Sanremo per la seconda volta consecutiva? Le ultime

Zlatan Ibrahimovic avrebbe rivelato ai suoi follower tramite Instagram il suo eventuale futuro: Sanremo nuovamente nel mirino?

Ibrahimovic a Sanremo? Un indizio che per ora non trova conferme né dalla Rai né dal Milan, che in sede di rinnovo di contratto aveva concordato con Ibra di evitare periodi di assenza dagli allenamenti di squadra per dedicarsi ad attività extra.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la società conferma di non aver ricevuto dal giocatore comunicazioni differenti, relative a una sua partecipazione prolungata a Sanremo.