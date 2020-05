Ibrahimovic a Milano tra domani e sabato: per lui però niente allenamenti

Ibrahimovic farà ritorno in Italia tra domani e dopodomani, niente allenamenti individuali però per lo svedese a Milanello

Zlatan Ibrahimovic è atteso a Milano tra venerdì (domani) e sabato, il centravanti svedese tornerà dalla Svezia in questa settimana per poi sottoporsi ai 14 giorni di isolamento previsti dal protocollo sanitario.

Niente allenamenti, neanche individuali, a Milanello dunque per Ibra che ha però mantenuto un ottima condizione fisica per via di quanto fatto in Svezia nel centro sportivo dell’Hammarby. In una situazione simile a Zlatan è anche Kessié, il cui rientro in Italia però è ancora difficile da ipotizzare.