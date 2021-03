Ibrahimovic, 84 minuti in totale con la Svezia conditi da un assist

L’esordio bis di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della Svezia si è concluso dopo 84 minuti conditi da un assist

Zlatan Ibrahimovic in campo per 84 minuti con la maglia della Svezia. L’attaccante del Milan è stato già decisivo per la nazionale del c.t. Andersson con un assist per il gol che ha deciso la partita di Claesson.

Inoltre, con questa presenza il classe ’81 ha riscritto una pagina di storia della nazionale scandinava. Ecco quale.