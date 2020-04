Ibra via dal Milan? Lo svedese non ha deciso: ecco cosa sta aspettando

Ibra non ha ancora sciolto i dubbi riguardo alla sua permanenza al Milan nella prossima stagione: lo svedese vuole un confronto con Gazidis

Zlatan Ibrahimovic via dal Milan? La risposta non è così scontata. Il centravanti svedese non avrebbe ancora preso una decisione definitiva riguardo al proprio destino e prima vorrebbe ascoltare il progetto di Ivan Gazidis per la prossima stagione. Al momento tra i due non c’è ancora stato un colloquio vista l’emergenza Coronavirus che ha spunto l’attaccante a rifugiarsi in Svezia per stare vicino alla propria famiglia.

Ciò che è certo al momento è che Ibra non smetterà con il calcio e, se non dovesse continuare la propria avventura in rossonero, sceglierà un altro club dove militare. Se il progetto tecnico e sportivo nella mete di Gazidis dovesse piacere anche a Zlatan Ibrahimovic, allora il matrimonio continuerà anche nella prossima stagione.