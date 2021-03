Ibra, show a Sanremo: questa sera però a Milano insieme alla squadra, non da giocatore in quanto infortunato ma da sostenitore del gruppo

Ibra, show a Sanremo: questa sera però a Milano insieme alla squadra, non da giocatore in quanto infortunato ma da sostenitore del gruppo, come riporta questa mattina Gazzetta dello sport a pag. 20 ma non solo: “Il solito Ibracadabra. Detta le regole e si prende il palco. Il fuoriclasse del Milan supera il debutto all’Ariston Ma oggi torna a San Siro a sostenere i compagni”.

VOTO 9- La rosea premia il fuoriclasse rossonero con un giudizio meraviglioso al debutto, di buon auspicio per il futuro: “Zlatan fa lo Zlatan. E funziona. Funziona benissimo- si legge- Nella sua prima uscita con Amadeus riesce a non lasciarsi andare nemmeno a un accenno di sorriso. Va avanti con il siparietto costruito alla perfezione dagli autori di Sanremo sul suo personaggio: comanda lui e le sue uscite hanno i giusti tempi comici. Zlatan fa ridere- prosegue la rosea- e non è qualcosa che si impara in un giorno, soprattutto se fai il calciatore, soprattutto se ti ritrovi su un palco che ha fatto tremare le ginocchia a chiunque. Non sorride perché il suo personaggio non lo prevede, ma dentro di sé si diverte. E si vede”.