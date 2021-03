Ibrahimovic a Sanremo LIVE: le parole del centravanti rossonero ospite fisso al festival della canzone italiana. Le sue parole dall’Arsiton

Zlatan Ibrahimovic è ospite fisso a Sanremo: ecco tutti gli aggiornamenti riguardante presenza del centravanti svedese al teatro Ariston.

Ibra a Sanremo LIVE

22:13, Ibrahimovic chiamato da Amadeus – Il centravanti svedese si è presentato al Teatro Ariston in un vestito elegante ma sfarzoso dettando le regole di Zlatan: «I concorrenti saranno 22, 11 contro 11, quanto è grande il palco? L’hanno fato per piccole persone come te (Amadeus ndr) a me serve 105 per 68 come San Siro. I violinisti via, possono restare le ragazze».

22:18, Ibrahimovic presenta Aiello – L’attaccante del Milan presenta il nuovo concorrente che canterà il brano “Ora”.

23:00, Cambio di abito per Ibrahimovic – Primo cambio di abito per l’attaccante del Milan che presenta sul palco dell’Ariston il prossimo concorrente: Max Gazzè e Matilda De Angelis con il brano “Il farmacista”.

00:05, Ibrahimovic in un total black sul palco dell’Ariston – «Musica balcanica ad accompagnare l’attaccante svedese al fianco di Amadeus: Stai sereno, senza stress quando c’è Zlatan tutto va bene. Il problema sarà domani che non ci sono. Ho fatto proprio un bel lavoro, ho fatto un bel festival e fino ad ora sono stato il migliore di tutti i tempi si questo palco. Regola numero 3: il Festival di Zlatan dura 90 minuti più recupero, è già tardi fischia la fine. Ci sono ancora 4 cantanti? Troppi, anzi aspetta me lo porto con me. Serve di più al Milan. Presentare il prossimo cantante? Tu fai lancio, io faccio gol».