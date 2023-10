Ibra a pranzo con Furlani: sul tavolo il ritorno al Milan. Le ultimissime sul futuro dell’ex attaccante svedese

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan che i rossoneri rivorrebbero con loro in altre vesti.

Ieri lo svedese ha pranzato con Furlani in un hotel milanese: una nuova occasione per vedersi e discutere di un possibile ritorno che al momento è e resta soltanto un’ipotesi. La proposta del Milan c’è, ma Ibra non ha fretta e continua a riflettere.