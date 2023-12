Ibra da domani a Milanello: nel mirino il “debutto” col Monza. Il programma riguardante l’ex attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic si prepara al nuovo debutto in rossonero. Dopo i primi due avvenuti nelle vesti da calciatore, ora è in arrivo quello da dirigente.

Come confermato dalla Gazzetta dello Sport lo svedese non sarà oggi a Newcastle e solo da domani prenderà nuovamente contatto con il mondo Milan: Ibra sarà subito a Milanello, in attesa del debutto di domenica a San Siro in occasione della sfida col Monza.