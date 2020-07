Ibra, l’abbraccio fraterno a Mihajlovic è l’immagine della serata

Ibra, l’incontro con Mihajlovic non passa inosservato, l’abbraccio tra i due viene raccontato sui social dallo stesso giocatore entusiasta

ALL LOVE- “All love”. Scrive così Zlatan sul proprio profilo Instagram, immortalato mentre ritrova ed abbraccia l’amico Mihajlovic, il quale ai microfoni di Dazn dice però di non sapere niente, in merito ad un eventuale trasferimento al Bologna per la prossima stagione in arrivo.