Ibra, i connazionali si innervosiscono: pallone d’oro svedese a rischio

Ibra fa innervosire i connazionali per una frase arrivata nel dopo la partita con il Verona, ora il pallone d’oro svedese è a rischio

Ibra fa innervosire i connazionali per una frase arrivata nel dopo la partita con il Verona, ora il pallone d’oro svedese è a rischio, secondo quanto riportato da Gazzetta, l’attaccante avrebbe fatto innervosire gli svedesi per una frase uscita dopo la gara con il Verona, questo nonostante le grandi possibilità di aggiudicarsi il premio per la dodicesima volta in carriera.

LA FRASE CONTESTATA- «La foto che ho pubblicato sui social con la maglia della Svezia? Era per farli innervosire». Detto fatto ed ora i giurati di Guldbollen, coloro che assegnano il premio, sarebbero in imbarazzo al punto da poter arrivare anche a cambiare idea.