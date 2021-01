Ibra: «Donnarumma? Il più forte al mondo. Deve giocare la Champions»

Ibra ha parlato al Corriere dello sport, una lunga intervista dove sono emersi molti lati di se stesso e della voglia di vincere

Ibra ha parlato al Corriere dello sport, una lunga intervista dove sono emersi molti lati di se stesso e della voglia di vincere. E intanto su Donnarumma non ci sono mezze misure, le parole arrivano dritte al dunque, parole che in un certo senso sono riferite anche alla società e alla squadra.

SU DONNARUMMA- «È il portiere più forte del mondo ma a lui no, non lo dico, deve continuare ad avere fame, non è normale che non abbia mai disputato una partita di Champions».