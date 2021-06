Ibra, dimesso dalla clinica di Roma: il programma dei prossimi giorni in vista del raduno dell’8 luglio al quale dovrebbe prendere parte

Gazzetta dello sport di questa mattina spiega la situazione, raccontando di fatto il programma del centravanti svedese: "Ibra dimesso: mare e famiglia, poi inizierà il recupero. Lo svedese operato al ginocchio ha lasciato la clinica di Roma. Tornerà per il raduno dell'8 luglio".

IL PROGRAMMA- Come riporta la rosea, se i tempi stimati saranno rispettati, il centravanti sarà con il Milan l’8 luglio. Al raduno mancheranno i nazionali reduci dall’Europeo, che si aggregheranno dopo le vacanze, per lui invece recupero nel vivo proprio nei primi giorni di lavoro della squadra di Pioli e poi con le classiche sessioni in gruppo ad agosto. Sicuramente assente in Italia ed Europa per le amichevoli pre-campionato: l’estate di Ibra, prosegue Gazzetta, ruoterà sostanzialmente attorno a terapie e allenamenti, per consentirgli di ritrovare la condizione senza forzare.