Ibra a Sky: “L’esultanza da Dio? La faccio a San Siro non qui”

Trova il gol dopo 2806 giorni con la maglia del Milan. Zlatan Ibrahimovic parla a Sky: “Il gol è stato un bel momento”

Subito dopo il match di Cagliari, dove il Milan ritrova la vittoria e il gol che non arrivava da 3 partite, Zlatan Ibrahimovic parla così a Sky dopo una grande prestazione e un gol arrivato dopo 7 anni di lontananza da Milano. Ecco le sue parole:

«Per un attaccante è importante farsi trovare pronto, il gol è stato un bel momento. Ho sbagliato qualche pallone ma mi fa bene anche questo, mi fa bene giocare.

L’esultanza da Dio? La faccio a San Siro non qui.

In settimana abbiamo lavorato bene in coppia con Leao e il risultato è questo: tre punti.

Rinnovo? Per rinnovare devo vincere il campionato, ma è difficile»