I rossoneri in lista per gli Awards di Globe Soccer: ci sono Maldini e Massara, no Pioli e Leao. I dettagli

Domani saranno annunciato gli Awards della 13esima edizione di Globe Soccer. Presenti in lista alcuni membri del Milan, ma nulla da fare per Pioli, il club e Rafael Leao che non sono arrivati in finale. Ecco di seguito i rossoneri ancora in lista:

SCOUT DELL’ANNO: Moncada;

DIRETTORE SPORTIVO DELL’ANNO: Maldini e Massara;

PRESIDENTE DELL’ANNO: Scaroni.