De Ketelaere e l’avvio di stagione con il Milan deludente: ecco i numeri del calciatore belga in rossonero. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Charles De Ketelaere ha registrato 13 presenze in Serie A con la maglia del Milan e ha trovato un solo assist a fronte di zero gol.

Il belga in Champions League, invece, ha registrato 5 presenze ha trovato zero assist, zero goal e un solo tiro.