I club di Premier League vogliono chiudere entro il 30 giugno

I club inglesi starebbero forzando la FA per concludere la Premier League entro il 30 giugno: in ballo ci sarebbero i contratti in scadenza

Secondo quanto riportato da Federico Zancan su Sky Sport, diversi club inglesi vorrebbero la chiusura della Premier League entro e non oltre il 30 giugno.

Alla base di questa richiesta, ci sarebbero le numerose scadenze previste per il 30 giugno, non solo dei calciatori (vedi David Silva, ndr) ma anche di sponsor e pertanto un prolungarsi del campionato oltre tale data potrebbe mettere i club in grane legali non facilmente prevedibili al momento.