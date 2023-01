Hysaj: «Milan? Speriamo di vincere la terza partita consecutiva»

Nel post gara di Lazio-Bologna, il difensore biancoceleste Elseid Hysaj è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel

«L’importante è non prendere gol che poi i nostri attaccanti prima o poi vanno a segno. Abbiamo bisogno di un attaccante come Immobile che attacchi la profondità, ma Felipe Anderson sta facendo bene. Speriamo di continuare così, siamo sulla buona strada. Speriamo che martedì sia l’occasione giusta per vincere la terza partita consecutiva»