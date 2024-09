Hummels si AVVICINA alla Serie A: l’ex obiettivo Milan è ad un passo da una BIG. La trattativa è ai dettagli

Hummels sta per sbarcare in Serie A, ma non sarà un colpo del mercato Milan a parametro zero.

In base a quanto annunciato da Di Marzio, infatti, è ai dettagli la trattativa tra l’ex difensore del Borussia Dortmund e la Roma. Il club giallorosso ha accelerato i contatti nelle ultime ore e l’accordo è vicino per un contratto di un anno. Hummels era stato seguito anche dal Milan.