Hummels Milan, possibilità ancora APERTA! Valutazioni in corso, può arrivare a QUESTE condizioni

Hummels-Milan, possibilità ancora aperta per il difensore classe ’88 attualmente svincolato: la possibile offerta rossonera

Come riportato dalla Bild, il calciomercato Milan resta un’opzione decisamente plausibile per Mats Hummels, centrale svincolato già da due settimane dal Borussia Dortmund.

Il calciatore gradirebbe giocare in Serie A e i rossoneri sarebbero una meta gradita: la dirigenza rossonera ci sta pensando per dare esperienza ad un reparto che rispetto alla scorsa stagione ha perso Simon Kjaer. Prossimi giorni decisivi in un senso o nell’altro. L’area tecnica rossonera starebbe infatti pensando di sottoporre al classe ’88 un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva.