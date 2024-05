Hummels Milan: domani l’ultima con il Dortmund? Ecco COSA FILTRA sul difensore

La finale di Champions League potrebbe essere l’ultima di Hummels con il Dortmund. Il difensore piace al Milan, cosa filtra sul futuro

Il match valido per la finale di Champions League di domani sera tra Real Madrid e Borussia Dortmund potrebbe essere l’ultimo di Mats Hummels con la maglia giallonera.

Stando a quanto riportato da Patrick Berger il 35enne difensore tedesco, infatti, non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il BVB, diventando così una ghiotta opportunità per più di una squadra tra cui il calciomercato Milan, interessato ad ingaggiarlo a parametro zero.