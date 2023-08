Howe (allenatore Newcastle) stregato da Tonali: «Quando il Milan ha vinto lo Scudetto...»

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato così dell’ex Milan Sandro Tonali. Queste le sue dichiarazioni

PAROLE – «Seguo Sandro da tanto tempo. Il mio interesse è aumentato quando il Milan ha vinto il campionato, ha catturato subito il mio occhio già lì, poi nell’ultima stagione ha giocato un ruolo cruciale nel cammino fino alla semifinale di Champions League. Penso che la sua età, le sue abilità tecniche, il suo atteggiamento, il suo atteggiamento, il suo atletismo siano notevoli. E credo che tutte queste qualità insieme creino i presupposti per un ottimo adattamento in Inghilterra. In più, sono rimasto colpito da quanto ho visto finora, in questo breve periodo di tempo. Si sta adattando perfettamente, quindi sono molto entusiasta di poter lavorare con lui».