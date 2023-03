Howe (CEO Rebel Ventures): «Il Milan è un marchio per il futuro»

Il CEO di Rebel Ventures Craig Howe parla così a Forbes della collaborazione tra il Milan e il videogioco Rocket League

«Stai guardando una delle squadre di calcio di maggior successo nella storia, eppure si sforzano sempre di crescere come marchio e raggiungere un altro livello. E si adatta davvero incredibilmente bene a Rocket League, che fa tutto il possibile per servire la sua base di fan appassionati, ma cerca sempre di crescere e raggiungere nuovi giocatori. Quindi penso che in questo senso sia solo una sorta di partnership davvero forte. Quando hai una città come Milano che è conosciuta in tutto il mondo come una specie di epicentro del cool, ovviamente la moda è una cosa che ti viene in mente. È solo che questo club ha l’opportunità davvero, davvero unica per creare un’impronta globale nella cultura… non è che questa partnership avrebbe potuto funzionare con qualsiasi squadra di calcio. Penso che ci sia molto da riflettere su ciò che l’AC Milan rappresenta storicamente come squadra di calcio e come marchio per il futuro.»