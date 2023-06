Mercato Milan, Aouar: «Ho scelto la Roma per questo motivo»

Houssem Aouar, nuovo acquisto della Roma, ha commentato la scelta di approdare in giallorosso a parametro zero

Intervenuto ai canali ufficiali della Roma, Houssem Aouar, ex obiettivo del Milan, ha commentato il passaggio ufficiale in giallorosso:

«Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia. Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto».