Hojlund, spunta il retroscena estivo: Tare beffato da Conte? La ricostruzione

Hojlund, conferme sul retroscena estivo: Antonio Conte decisivo per portare il calciatore a Napoli beffando così il Milan

L’operazione che ha riportato Rasmus Højlund in Italia, sponda Napoli, continua a far discutere gli esperti di mercato. Intervenuto a Radio Tutto Napoli, il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha definito l’affare un vero e proprio “capolavoro” strategico del club di Aurelio De Laurentiis, nato nell’emergenza estiva post-infortunio di Lukaku.

Hojlund, il retroscena: il duello con il Milan

Secondo Laudisa, il Napoli non è stato l’unico club a muoversi sul danese. Anche il Milan, alla ricerca di un erede per l’attacco, aveva sondato con forza il terreno con il Manchester United:

La concorrenza rossonera: Il Milan ha provato a inserirsi proponendo un prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli è stato più deciso nel garantire cifre e centralità nel progetto di Antonio Conte.

Højlund, reduce da un'esperienza opaca in Premier League dove il suo valore era sceso rispetto ai 73 milioni iniziali, ha dettato condizioni chiare per il suo ritorno in Serie A, trovando nel Napoli il terreno ideale per il rilancio.

La clausola del 2027: garanzia di plusvalenza

I dettagli dell’accordo blindano il futuro economico degli azzurri. Højlund è arrivato per un investimento totale di 50 milioni (6 di prestito e 44 di riscatto):