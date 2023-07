Hjulmand Milan, l’indizio di mercato di Corvino in conferenza

Hjulmand Milan, l’indizio di mercato di Corvino sul centrocampista del Lecce, accostato al club rossonero. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Pantaleo Corvino ha parlato così del mercato del Lecce. Tra gli obiettivi del Milan c’è Hjulmand, ecco l’indizio del direttore dei salentini.

PAROLE – «Siamo un gruppo di lavoro che ha idee. Come società siamo condannati a non considerare calciatori incedibili: anche i grandi club sono costretti a rispettare le regole di mercato. Noi piccoli siamo costretti a non fare promesse in tal senso».