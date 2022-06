Hincapie Milan, l’agente: «Confermo l’interesse dei rossoneri»

Hincapie Milan, l’agente Mauro Serra ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Confermo l’interesse dei rossoneri»

Mauro Serra, agente di Piero Hincapie, ha parlato dell’interesse del Milan per il suo assistito. Le sue dichiarazioni a stopandgoal.com.

«Piero è molto felice in questo momento al Bayer Leverkusen ed in generale in Germania. Posso confermare di un’interesse del Milan per lui, ma al momento si sta parlando col Bayer per capire semplicemente come continuare a crescere insieme.»