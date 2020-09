Highlights Milan-Novara 4-2: le immagini dell’amichevole – VIDEO

Highlights Milan-Novara 4-2: vittoria in rimonta ieri per i rossoneri nell’amichevole contro il Novara disputata a Milanello. Doppio vantaggio piemontese nel primo dei tre tempi da 20 minuti, nel secondo e nel terzo periodo il recupero rossonero firmato Paquetà (doppietta), Laxalt e Calabria.

Guarda le immagini delle migliori azioni e dei sei gol messi a segno ieri pomeriggio a Milanello nell’amichevole tra Milan e Novara.

Missed all the action from #MilanNovara?

Well, the highlights are out now 🎥

Guarda le migliori azioni e tutti i gol dell'amichevole contro il Novara 👇#WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/skwMCRu7W9

— AC Milan (@acmilan) September 2, 2020