Highlights e gol Milan Lumezzane: le immagini del match – VIDEO

Oggi il Milan ha giocato l’amichevole contro il Lumezzane a Milanello.Decisivi i gol di Adli e Alesi e Eletu.

Ecco gli highlights e i gol del match pubblicati dal club rossonero sui social.

We twice came from behind to beat Lumezzane 3-2 🔝 Watch the highlights 🎥#MilanLumezzane #SempreMilan pic.twitter.com/P06KLb2zJl

— AC Milan (@acmilan) December 8, 2022