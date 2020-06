Highlights e gol di Juventus-Milan: le migliori azioni del match – LIVE

Highlights e gol di Juventus-Milan: segui il live di Milan News 24 per guardare in diretta le migliori azioni del match

Highlights e gol di Juventus-Milan: segui il live di Milan News 24 e guarda in diretta le migliori azioni del match valevole la semifinale di Coppa Italia 2019/2020 oggi all’Allianz Stadium di Torino a partire dalle ore 21.

Azioni salienti del primo tempo di Juventus-Milan

41′ Occasione per Romagnoli – Calhanoglu scodella un gran pallone in area, ma sia Kjaer che Romagnoli non riescono a girare in porta di testa.

Mesmerizing delivery from Çalhanoğlu but no one can get a head on it pic.twitter.com/fqO6m2XlwQ — Para (@Paracelsus) June 12, 2020

31′ Occasione per Mautidi – Cross di Danilo dalla destra, spizza Ronaldo per l’accorrente Matuidi che conclude in porta ma è perfetta la respinta di Donnarumma.

Great save from Luigi, admittedly straight at him pic.twitter.com/CrqzvVcyMt — Para (@Paracelsus) June 12, 2020

17′ Espulso Rebic – Rosso diretto per l’attaccante croato per intervento pericoloso con gamba tesa sul Alex Sandro

Rebić with the flying drop kick pic.twitter.com/PPmygUgDa2 — Para (@Paracelsus) June 12, 2020

16′ Palo della Juventus – Cristiano Ronaldo colpisce in pieno il palo dal dischetto.

Ronaldo off the post pic.twitter.com/OZeyfpAqs4 — Para (@Paracelsus) June 12, 2020

1′ Occasione per Douglas Costa – Grande slalom sulla sinistra di Alex Sandro che salta agilmente Paqueta e scarica per l’accorrente Douglas Costa che tira fuori di poco.

Yikes Paquetá. This ain’t ending well for us pic.twitter.com/ZmSsASbolz — Para (@Paracelsus) June 12, 2020

Le squadre scendono in campo