Hernanes sentenzia: «Contatto Romagnoli Pavlovic? Ma quale rigore, non era neanche fallo! Decisione scellerata del VAR». Poi critica il protocollo

Maignan via dal Milan a zero? Tare fa chiarezza: «Niente pressioni, decideremo insieme il futuro». Spunta il patto tra le parti

Bartesaghi a Milan Tv: «Fiducia fondamentale, Milan Futuro mi ha aiutato a crescere. Partita dura ma siamo felice. Sul mio momento dico questa cosa»

Leao a DAZN: «Lavoro da centravanti. Vittoria sofferta ma importantissima. Contano solo i tre punti»

Tomori a DAZN: «Bello vincere 1-0, i tre punti valgono lo stesso. Dobbiamo ricordarci una cosa precisa»

Published

16 minuti ago

on

Hernanes, ex calciatore e opinionista, ha criticato duramente la decisione del VAR di richiamare Collu sull’episodio Romagnoli-Pavlovic

Il controverso episodio che ha animato il finale di Milan-Lazio, con il tocco di mano di Pavlovic e il successivo annullamento del rigore a causa di un presunto fallo di Marusic, continua a far discutere gli addetti ai lavori. Tra le voci critiche si è levata quella di Hernanes, ex centrocampista della Lazio e ora opinionista, intervenuto ai microfoni di DAZN. Il brasiliano ha puntato il dito non solo contro la decisione finale dell’arbitro Collu, ma ha lanciato un vero e proprio appello per la modifica del protocollo sul fallo di mano.

Hernanes ha commentato così la decisione finale dell’arbitro, che dopo la revisione al monitor ha ravvisato una trattenuta di Marusic su Pavlovic:

PAROLE«Marelli, ti prego, inizia un movimento per cambiare il protocollo. Non esiste che ogni tocco di mano debba essere rigore. Perché poi magari gli arbitri si trovano a dover prendere una decisione così importante per un fallo di mano che non è mai punibile e commettono errori ancora più grossi, come il dare fallo per trattenuta su Marusic. Mai rigore, ma neanche fallo».

Hernanes prende posizione

Il “Profeta” è dunque tranchant: il contatto di Pavlovic con il braccio non doveva essere sanzionato, ma soprattutto la decisione di assegnare una punizione in favore del Milan per il fallo di Marusic è considerata un errore ancora più grave. Per l’ex centrocampista biancoceleste, l’eccessiva rigidità del regolamento sul tocco di mano sta costringendo gli arbitri a prendere decisioni affrettate o a cercare giustificazioni in falli marginali o inesistenti, creando solo confusione e penalizzando lo spettacolo in campo.

