Hernanes e la filosofia di Allegri: l’analisi del Profeta su lavoro del livornese in rossonero

Hernanes, ex centrocampista e noto opinionista, ha spiegato la filosofia di Massimiliano Allegri alla guida del Milan: le dichiarazioni

Il primato del Milan non è solo una questione di classifica, ma sembra essere diventato materia di studio filosofico e scientifico. Attraverso un post sul suo profilo Instagram, l’ex centrocampista brasiliano Hernanes, soprannominato “Il Profeta”, ha regalato una delle analisi più originali sulla filosofia di Massimiliano Allegri dopo la vittoria di Cagliari.

La metafora del cavo d’acciaio

Hernanes ha paragonato il Milan alle funivie delle località sciistiche, utilizzando una lezione di fisica per spiegare il cinismo rossonero:

La curva necessaria: Come i cavi d’acciaio chilometrici che si curvano sotto il peso delle cabine per distribuire lo sforzo e non spezzarsi, così il Milan di Allegri sa piegarsi e soffrire senza mai crollare.

Contro l'estetica del dominio: Per Hernanes, chi giudica il Milan come "non dominante" o "poco concentrato" commette un errore di valutazione. La capacità di concedere campo e sbagliare cose semplici fa parte di una strategia di conservazione delle energie mentali.

La gestione del cervello secondo Hernanes

Il “Profeta” sottolinea come la magia di Allegri risieda nella comprensione dei limiti umani: