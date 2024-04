Hermoso Milan, passo indietro dei rossoneri sul difensore? La verità che coinvolge Inter e Juve

Hermoso Milan, passo indietro dei rossoneri sul difensore centrale spagnolo? La verità che coinvolge anche Inter e Juve

Il nome di Mario Hermoso era stato accostato al calciomercato Milan, in quanto rappresentava una ghiotta occasione visto che si libererà a parametro zero dall’Atletico Madrid. Il difensore fa gola a diversi club, tra cui anche la Juve, la quale si era informata salvo poi abbandonare la pista per concentrarsi su Calafiori.

Come riferito da Calciomercato.com, anche i rossoneri hanno fatto un passo indietro, togliendosi dalla corsa al calciatore preferendo puntare su profili più giovani in quel ruolo. Infine sia l’Inter che il Napoli ritengono eccessivi i costi per un suo eventuale arrivo a parametro zero (l’entourage del calciatore chiede 5 milioni di euro d’ingaggio). Per questo motivo sembra sempre più difficile che il futuro del centrale dei Colchoneros possa essere in Italia. Concreto, invece, l’interesse dell’Aston Villa e di alcuni club arabi.