Hermoso Milan, aumenta la concorrenza per il difensore: un club di Serie A in pole. La situazione

Hermoso-Milan, aumenta la concorrenza per il difensore dell’Atletico Madrid in scadenza a giugno: Inter in pole

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è in deciso aumento la concorrenza sul fronte Hermoso per il calciomercato Milan. I rossoneri avrebbero individuato il ragazzo come possibile occasione a parametro zero vista la scadenza del contratto a giugno.

Tuttavia l’Inter, che si trova nella necessità di svecchiare un reparto comunque molto stagionato, sarebbe in pole avendo individuato in Hermoso il perfetto rinforzo per la difesa a tre di Simone Inzaghi.