Henry: «Ecco cosa accadrà se il Milan non si qualifica per la Champions». Le parole dell’ex calciatore sui tifosi rossoneri

Thierry Henry ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo del Milan e i tifosi rossoneri. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«La carica dei tifosi del Milan per la squadra rossonera? Se non si qualificano per la Champions League del prossimo anno, allora si scatenerà l’inferno. I tifosi ne hanno abbastanza»