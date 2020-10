Hauge bene all’esordio: ora partirà per la prima con la Norvegia

Ha colpito positivamente la prestazione di Hauge ieri sera in Milan-Spezia: l’ex Bodo oggi partirà per la prima convocazione con la Norvegia

Hauge ha impressionato positivamente al proprio esordio in maglia rossonera ieri sera a San Siro nel corso di Milan-Spezia. L’attaccante, subentrato a Brahim Diaz nella ripresa, ha così commentato il proprio esordio ai microfoni di Milan TV: «Stupendo giocare a San Siro con la gloriosa maglia rossonera. Si è trattato di un importante giorno per me ed è stato positivo che la squadra abbia vinto. Tutta la squadra è stata molto vicina a me. In queste giornate ho parlato molto con Brahim, Bennacer e Leao. Ho dialogato tanto con Hakan, che mi ha dato consigli su come giocare e su come crescere . Sono molto contento di essere qui».

Oggi Hauge partirà per la volta di Oslo per rispondere alla prima convocazione con la nazionale maggiore della Norvegia impegnata giovedì per la sfida di qualificazione agli europei contro la Serbia.