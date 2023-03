Pauline Hammarlund ha parlato a Calcio Femminile Italiano tornando sulle sconfitte della Fiorentina contro le top 5 del campionato

Pauline Hammarlund ha parlato a Calcio Femminile Italiano tornando sulle sconfitte della Fiorentina contro le top 5 del campionato, tra cui il Milan :

«Con le squadre della Top 5 non abbiamo giocato benissimo, ma siamo comunque a sei punti di distanza dalla Champions League. Sono due vittorie, non un traguardo così lontano. Piccoli dettagli in ogni partita hanno influenzato le ultime sfide, quando si sbaglia contro avversari così forti poi vieni punito. A livello personale è ovviamente difficile perché non conosco le difese, non so cosa aspettarmi ed è tutto nuovo. Sto lavorando per colmare questo gap, è indubbiamente un piccolo svantaggio di cui le altre squadre possono approfittarsi»