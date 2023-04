Haavi: «Vittoria col Milan? Importante per questo motivo, il gol...»

Emilie Haavi ha parlato ai canali ufficiali giallorossi dopo la vittoria della Roma contro il Milan Femminile

«È importantissima, volevamo arrivare alla sosta per le nazionali con questo vantaggio sulla Juventus. Anche dopo la partita di Barcellona era fondamentale per noi scendere in campo e conquistare questi tre punti. Abbiamo avuto solo due giorni per prepararci, sono stati molto intensi e li abbiamo affrontati al meglio delle nostre possibilità per ritrovare le energie per essere pronte per questa partita e si è visto che ci siamo riuscite»

GOL – «Era tanto tempo che non segnavo, è bello tornare al gol, è stata un po’ una liberazione»