Haaland: «Mi toccava il sedere, mi ha caricato. Devo ringraziarlo»

Haaland dopo Italia Norvegia ha svelato quanto accaduto durante la partita nel duello con Gianluca Mancini

Ieri sera la Norvegia si è imposta con un netto 1-4 a San Siro contro l’Italia di Gennaro Gattuso. Al gol del vantaggio di Francesco Pio Esposito arrivato dopo pochi minuti hanno risposto gli ospiti con Nusa, Haaland (doppietta) e Larsen.

Proprio l’attaccante del Manchester City ha rilasciato un’intervista nel post partita rivelando quella che potremmo definire una curiosità. Il centravanti, intervistato da TV2, ha parlato del suo duello nel corso del match con Gianluca Mancini.

MI TOCCAVA IL SEDERE – «Mancini mi toccava il sedere: mi ha caricato. Dopo l’1-1 ha iniziato a toccarmi il sedere e ho pensato: ‘Ma che sta facendo?’. Mi ha motivato e l’ho ringraziato. Alla fine ho segnato due gol e abbiamo vinto 1-4. Quindi, grazie a lui».