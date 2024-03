Gyokeres Milan, un top club piomba sulla stella dello Sporting: aumentano le rivali. Il PUNTO sull’attaccante svedese

Tra gli obiettivi principali del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione c’è anche Viktor Gyokeres. L’attaccante dello Sporting Lisbona sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, ed ha attirato su di sé l’attenzione dei rossoneri oltre che quella dell’Arsenal. Le pretendenti per il calciatore sembrano però destinate ad aumentare.

Stando a quanto riferito da Record, il Chelsea sarebbe pronto a fare sul serio per lo svedese. I blues hanno mandato già per tre volti i propri osservatori a visionare l’attaccante, e lo hanno fatto anche in occasione della sfida di ieri della Svezia contro il Portogallo. La valutazione fatta dal club portoghese si aggira sui 45 milioni di euro.