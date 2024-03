Gyokeres Milan, Leao fattore chiave dell’affare? Il clamoroso retroscena dopo Portogallo Svezia

Gyokeres-Milan, Leao fattore chiave del possibile affare? Spunta il clamoroso retroscena dopo Portogallo-Svezia: cosa è successo

Intervistato da Record.pt, Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona e della Svezia, obiettivo caldo del calciomercato Milan, ha raccontato questo retroscena con Rafael Leao al termine dell’amichevole di ieri sera contro il Portogallo. I due si sono scambiati la maglia.

PAROLE – «È un giocatore fantastico e ammiro il suo lavoro. Abbiamo parlato un po’, ma niente di speciale. Mi ha solo detto che ho fatto bene e io gli ho risposto che anche lui non ha fatto male. Certo, è stato divertente giocare qui perché gioco per lo Sporting. È stato speciale e divertente, anche se è stata dura. È stato bello segnare. Sporting? Mi sento molto bene e stiamo facendo bene come squadra.Continuare come stiamo facendo e mantenere la nostra posizione in campionato. Poi il prossimo passo sarà concentrarci sulla partita di venerdì e raggiungere la finale di Coppa».