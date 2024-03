Gyokeres Milan, i rossoneri non mollano la presa: affare possibile solo a una condizione. TUTTI i dettagli

Il Milan non molla la presa per Viktor Gyokeres ed è determinato, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ad andare in fondo fin quando ce ne saranno le possibilità.

Tuttavia l’affare sarebbe possibile soltanto nel caso in cui si verificasse una condizione: vale a dire lo Sporting Lisbona dovrebbe essere disposto a trattare a cifre sensibilmente più basse rispetto alla clausola rescissoria da 100 milioni di euro (i due club potrebbero venirsi incontro a metà strada).