Gyokeres Milan: tanta concorrenza per l’attaccante, un aspetto sfavorisce i rossoneri

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è Gyokeres. Per l’attaccante dello Sporting Lisbona c’è tanta concorrenza

Il calciomercato Milan dovrà fare i conti con tanta concorrenza nella sessione estiva per Gyokeres. L’attaccante dello Sporting Lisbona piace a molti soprattutto in Premier League.

Come riportato da Calciomercato.com quest’estate il trasferimento in Portogallo per 20 milioni di euro, ora ne vale almeno tre volte tanto. Almeno, perchè la concorrenza è forte e il prezzo come sempre lo fa il mercato (occhio anche alla clausola, fissata a 100 milioni di euro). Su di lui c’è mezza Europa, Milan compreso, ma a certe cifre è difficile competere con i club inglesi. Gyökeres, tra l’altro, considera l’Inghilterra la sua seconda casa, non è da escludere un ritorno tra qualche mese. Magari al Chelsea, che a gennaio ha provato a bussare alla porta dello Sporting Lisbona, senza fortuna.