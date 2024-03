Gyokeres Milan: concorrenza dalla Spagna per l’attaccante, la rivale dei rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Gyokeres. Per l’attaccante dello Sporting c’è la concorrenza dalla Spagna

Il calciomercato Milan rinforzerà l’attacco la prossima estate. Tra i nomi sulla lista c’è anche quello di Gyokeres dello Sporting Lisbona.

I rossoneri però, per lo svedese dovranno fare i conti con una folta concorrenza, in particolare deve guardarsi dall’Atletico Madrid. Stando ad As, i colchoneros nelle scorse settimane hanno contattato il club di Lisbona per chiedere informazioni su Gyokeres, ricevendo una risposta netta: per acquistare il suo cartellino in estate serviranno non meno di 90 milioni di euro.