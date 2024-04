Gyokeres Milan: l’Arsenal si muove per l’attaccante, la cifra chiesta dallo Sporting

Viktor Gyokeres è tra i nomi accostati al calciomercato Milan. Per l’attaccante si muove anche l’Arsenal, la cifra richiesta dallo Sporting

Viktor Gyokeres, accostato anche al calciomercato Milan, è finito nella lista degli attaccanti cercati dell’Arsenal per rinforzare il reparto questa estate.

Come riportato da TMW, la risposta che è arrivata dallo Sporting è stata breve e concisa: lo svedese può partire in estate ma solo per l’importo della clausola rescissoria, ovvero 100 milioni di euro. Cifra decisamente alta e fuori portata per il club rossonero.